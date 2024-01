Dołącz do Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie! Trwa nabór kandydatów

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej to nie praca zawodowa. Druhowie OSP na co dzień mają inne zajęcia. Mimo różnych profesji łączy ich jedno: pasja do straży i chęć poświęcenia siebie i swojego czasu dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia.

- Ochotnicza Straż Pożarna w Grąblewie zaprasza kandydatów do MDP oraz OSP na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 24 lutego o godzinie 16 w naszej remizie. Idealny kandydat powinien mieć chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi

- zachęca prezes OSP Grąblewo, Marcin Strykowski.

Trzeba też spełnić warunki formalne. W działaniach może brać udział ta osoba, która posiada odpowiednie predyspozycje, pozytywny wynik badań lekarskich, ukończy odpowiednie szkolenie. Ważny jest również wiek, w tym przypadku 18-65 lat.

Po ukończeniu 65 roku życia można nadal działać w OSP, jako członek wspomagający.