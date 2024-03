Gmina Grodzisk przystąpiła do programu "Wielkopolska Karta Rodziny"

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez zarząd województwa wielkopolskiego w 2014 roku. Skierowany jest do rodzin wielodzietnych.

Gmina Grodzisk Wielkopolski przystąpiła do programu poprzez podpisanie stosownego porozumienia. Tym samym, od 1 kwietnia, mieszkańcy będą mogli składać wnioski o wydanie karty uprawniającej do korzystania ze zniżek. Wnioski będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodzisku Wielkopolskim.

Jak informuje ratusz, Wielkopolska Karta Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny zgłoszonemu we wniosku. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta pozwala rodzinom 3+ korzystać na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert w następujących kategoriach: kultura, handel, bezpieczeństwo, usługi, sport i rozrywka, zdrowie oraz edukacja. Wśród partnerów projektu są m.in. muzea, teatry, sklepy najróżniejszych branż, agencje ubezpieczeniowe, kawiarnie czy hotele. Pełna lista partnerów karty znajduje na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl.