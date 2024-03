"Grodzisk dawny i niedawny". Premiera wyjątkowego filmu w grodziskim muzeum

Głównym punktem programu był pokaz filmu "Grodzisk dawny i niedawny". Inspiracją do jego powstania było nagranie wykonane w czerwcu 1991 roku przez pana Jerzego Kwaśnika. Jego wnuk, Arnold Rybak, uczeń Zespołu Szkół Technicznych wspólnie ze swoim kolegą Filipem Alaborskim ponad 30 lat później dokonali filmowego porównania Grodziska z roku 1991 i 2023. Projekt ten powstał pod opieką nauczyciela historii, Sebastiana Tulińskiego.

- O ile nagranie poszczególnych fragmentów nie było problematyczne, o tyle rozpisanie wszystkich kadrów i ich dokładne przeanalizowanie, żeby jak najlepiej odwzorować wersję sprzed 30 lat, było już sporym wyzwaniem

- mówił Arnold Rybak.

Film niebawem trafi do sieci, o czym z pewnością poinformujemy państwa na naszym portalu. Zapewniamy, że warto go obejrzeć i wybrać się w sentymentalną podróż do lat 90.