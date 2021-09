Grodzisk: Do społeczności „Słowaka” dołączyli nowi uczniowie

Razem z pierwszym dzwonkiem we wrześniu 2021 roku mury grodziskiego LO przekroczyli nowi uczniowie. Absolwenci szkół podstawowych, którzy zdecydowali się dalszą edukację kontynuować w „Słowaku”, w miniony wtorek złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar i po raz pierwszy odśpiewali hymn szkoły.

Uroczysty apel obył się na boisku szkolnym. Klasy IA, IB, IC zostały oficjalnie włączone do społeczności uczniowskiej „Słowaka”. Po ślubowaniu zwrócili się do swoich starszych koleżanek i kolegów. Wyrazili swoją wdzięczność za ułatwienie im tych pierwszych dni i wykazaną pomoc w odnalezieniu się w nowej dla nich szkole. Dotrzymali także szkolnej tradycji i wyrazili chęć do pomocy starszym klasom w ich obowiązkach.

Uczniowie klas II powitali młodszych kolegów mlekiem. Natomiast wychowawcy klas I zakończyli apel oficjalnym sadzeniem krzewów wraz ze swoimi podopiecznymi.