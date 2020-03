Grodzisk: Półmaraton Słowaka 2020 już okazał się rekordowy!

- W tym roku zwiększyliśmy limit o kolejne 300 miejsc. To i tak za mało, bo o godzinie 16 do zapisów zasiadło około czterech tysięcy biegaczy. Niestety nie każdy zdążył się zarejestrować, ale wierzymy, że uda się następnym razem- mówi Marek Małecki.

Oficjalnie mówi się, że w tym roku biegacze na zapełnienie list startowych potrzebowali zaledwie 27 minut, choć nasz rozmówca podkreśla, że serwery zamknęły możliwość zapisów już po... 17 minutach. To jeszcze będzie weryfikowane przez organizatorów. Wiadomo na pewno, że to kolejny wielki sukces, który potwierdza, że to jeden z tych biegów, na których chętnych jest więcej niż dostępnych miejsc.

Serwery nie wytrzymały tego oblężenia. Niestety było trochę problemów technicznych. Sytuację udało się opanować i 3600 osób zapisało się na tegoroczną edycję Półmaratonu Słowaka.

Na biegaczy, którzy pojawią się 14 czerwca w Grodzisku Wielkopolskim, tradycyjnie będą czekać niespodzianki. Jakie? - Zarówno pakiet startowy, który w tym roku zapakujemy do plecaka opatrzonego logo Półmaratonu i herbem Grodziska. Rezygnujemy z foliowych opakowań. W pakiecie tradycyjnie znajdzie się coś przydatnego dla biegaczy. Na ten moment jednak więcej nie będziemy zdradzać- podkreśla dyrektor Grodziskiego Półmaratonu Słowaka.

Niespodzianką będzie również medal, który będzie nawiązywał do igrzysk olimpijskich. To kolejna część opowieści o niezwykłej historii Grodziska Wielkopolskiego. Jaki związek mają igrzyska z Grodziskiem? O tym przekonamy się już 14 czerwca! - Zapraszamy Państwa do Grodziska Wielkopolskiego już dzień wcześniej, na Grodziski Mini Hunters Półmaraton Słowaka. Przygotujemy pakiety i medale dla 800 młodych sportowców- zachęca Marek Małecki.