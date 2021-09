Gmina Grodzisk otrzymała dofinansowanie na remont sceny i zaplecza w Centrum Kultury "Rondo". Dotacja pozyskana została z samorządu województwa wielkopolskiego w ramach programu „Kulisy Kultury”.

Modernizacja sceny oraz zaplecza w Centrum Kultury Rondo



Wartość całego zadania wynosi 174 tys. złotych, a kwota dofinansowania, jaką pozyskano na ten cel to 74 tys. złotych.



W ramach prac remontowych powstanie nowy, nieco większy niż do tej pory, podest sceniczny, który zapewni większy komfort i przestrzeń sceniczną występującym osobom.



Zakres remontu nie dotyczy tylko sceny. Zmiany zachodzą również w pomieszczeniach, z których artyści korzystają podczas przygotowań do występów. Tam także powieje świeżością. Zostanie odnowione zaplecze, wymienione zostaną drzwi i podłogi, zmodernizowana będzie instalacja elektryczna. Do użytku oddane będą nowe toalety.



Więcej możliwości dla kultury



Inwestycja ta jest ogromnie ważna, bo pozwoli Centrum Kultury, lepiej odpowiadać na potrzeby widzów. Zaraz po zakończeniu remontu, do sali widowiskowej na swoje próby wróci chór miasta Grodzisk Wielkopolski "Ottimo". Jak mówi Bartosz Żołędziejewski, instruktor chóru, planowany powrót bardzo ich cieszy ze względu na akustykę, jaką zapewnia im sala.



Przed nami Grodziska Jesień Kulturalna



Jak co roku, organizatorzy chcą umilić jesienne popołudnia całej społeczności grodziskiej. Przypominamy, że dotychczas przygotowywali dla nas takie atrakcje jak kino objazdowe, festiwale muzyczne, zajęcia taneczne pod okiem instruktora, spektakle oraz wieczory teatralne.



Z całą pewnością i w tym roku pracownicy Centrum Kultury "Rondo" postarają się nas zaskoczyć. Trwają już przygotowania oraz rozmowy w tej sprawie. Na ten moment wiemy, że planowane są spektakle komediowe oraz Wielokulturowy Festiwal Tanga.



Organizację utrudnić może ewentualna zmiana sytuacji epidemiologicznej. O tym, czy Jesień Kulturalna się ostatecznie odbędzie oraz co będzie zawierał program, będziemy informować na bieżąco.





