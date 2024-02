Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie z Marią Paszyńską

Maria Paszyńska to pisarka specjalizująca się w powieści historycznej. Popularność przyniosły jej serie: „Owoc granatu” oraz „Wiatr ze wschodu”. Jej powieści to dobra lekcja historii, oparta na rzetelnej znajomości źródeł. Maria Paszyńska zadebiutowała w 2015 roku powieścią „Warszawski niebotyk”, która znalazła się w finale I edycji konkursu „Promotorzy Debiutów” organizowanego przez Instytut Książki i Fundację Tygodnika Powszechnego. Powieść „Owoc granatu. Dziewczęta wygnane” (2018) została nominowana w plebiscycie portalu Lubimy Czytać do miana Książki Roku 2018 w kategorii powieść historyczna.

- Autorka zabierze uczestników w podróż przez różne epoki, opowiadając o miłości na dworze sułtana Sulejmana i w czasach Jagiellonów. Wspólnie zwiedzimy przedwojenną Warszawę, prześledzimy wojenne losy warszawskiego ogrodu zoologicznego prowadzonego przez Jana i Antoninę Żabińskich oraz tułaczkę Polaków zesłanych na Syberię w czasie II wojny światowej. Każda z jej książek zawiera rzetelne opisy realiów danej epoki, które stanowią idealne tło do snucia opowieści pełnych emocji i pasji