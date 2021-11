Grodziski Rok Kobiet: Panie dowiedziały się, jak odnaleźć swój potencjał

Zakończenie projektu dofinansowanego w ramach programu Wielkopolska Wiara

Wielkopolska Wiara to przedsięwzięcie realizowane w Wielkopolsce przez Centrum PISOP wraz z Caritas Poznańskim. Organizatorkom Grodziskiego Roku Kobiet udało się uzyskać dotację w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2021. Z pozyskanych środków odbywały się warsztaty, podczas których panie pogłębiały wiedzę w wielu dziedzinach.

Spotkania kierowane do pań

Grodziski Rok Kobiet to inicjatywa kobiet dla kobiet i o kobietach. To okazja pokazania, że w kobiecie tkwi niebywała siła. Choć zakończyły jeden projekt panie planują na tym nie poprzestawać. O tym co przygotują będziemy informować na bieżąco!