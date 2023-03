Już w sobotę zawody strzeleckie dla Basi! Przyjdź i pomóż jej w walce z chorobą

Kolejna okazja do wsparcia Basi już w najbliższą sobotę. W Zdroju punktualnie o godzinie 12 rozpoczną się zawody strzeleckie. Co prawda wolnych miejsc już nie ma, bo lista chętnych zapełniła się błyskawicznie, ale organizatorzy zapraszają do udziału w pikniku. Będzie grill, malowanie twarzy dla dzieci i pyszne słodkości przygotowane przez rodziców ze Szkoły Podstawowej numer 4, której Basia jest uczennicą.

W trakcie pikniku będziecie mogli zajrzeć na stoisko Drużyny Szpiku, a podczas całego wydarzenia do waszej dyspozycji będą wolontariusze z puszkami, do których będą zbierane pieniądze na leczenie Basi.