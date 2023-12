Kilkukrotnie okradli sklep, a łupy zostawiali w lombardzie. Wpadli w ręce policji

Na początku grudnia policjanci otrzymali informację, że pracownik jednego z marketów rozpoznał sprawcę kradzieży, do której doszło kilka tygodni wcześniej w tym samym sklepie.

- Zachowanie mężczyzny wskazywało na to, że miał zamiar po raz kolejny dokonać kradzieży, jednak spłoszony przez personel uciekł, pozostawiając swój plecak. Policjanci skierowani do sprawy kradzieży bardzo szybko ustalili, że podejrzewanym o kilkukrotną kradzież jest 32-letni mieszkaniec Wolsztyna. Kolejne sprawdzenia pozwoliły na ustalenie, że co najmniej jeden raz mężczyźnie towarzyszył 56-letni wolsztynianin, który był jego krewnym