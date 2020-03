„Kobiety inspirują do aktywności”, czyli IX Powiatowe Forum Kobiet w Wielichowie

Dnia 3 marca 2020 roku w Wielichowie odbyło się „IX Powiatowe Forum Kobiet", któremu przyświecała maksyma „Kobiety inspirują do aktywności”. Organizatorem spotkania edukacyjno-integracyjnego dla pań z powiatu grodziskiego był Zespół Doradczy WODR w Grodzisku Wielkopolskim, przy wsparciu firmy Market Rolniczy MINGE z Granowa i Urzędu Gminy w Wielichowie.

Na początku spotkania minutą ciszy uczczono pamięć śp. Marii Lusina, śp. Haliny Groszy, śp. Leonardy Piątek, śp. Zofii Sobańskiej- zmarłych działaczek KGW za wielki wkład pracy w kultywowanie narodowych tradycji, krzewienie polskiej kultury i wieloletnią działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Spotkanie aktywnych kobiet z powiatu grodziskiego było okazją do wysłuchania ciekawych wystąpień na temat wiary w siebie oraz profilaktyki chorób nowotworowych. Uczestniczki wzięły udział w pokazach kulinarnych szefa kuchni restauracji MDS w Wielichowie- Roberta Hamrola. Zaproszonym gościom czas umilił pokaz tańca uczennic ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Wielichowie, część artystyczną zwieńczono występem muzycznym pana Grzegorza Hermana– dyrektora Centrum Kultury w Wielichowie.

Zainteresowanie kobiet, udziałem w spotkaniu, jest bardzo duże i co roku około 120 osób uczestniczy w wydarzeniu, które ma na celu inspirować do wspólnego działania szczególnie w Kołach Gospodyń Wiejskich. Do pozytywnych efektów wspólnej pracy należy duże zaangażowanie kobiet w pracę na rzecz 27 Kół Gospodyń Wiejskich na terenie powiatu grodziskiego.