Konkurs na "Najpiękniejszy ogródek przydomowy i balkon w Gminie Grodzisk Wielkopolski 2020"

Na zgłoszenia czekamy do 17 lipca 2020 roku. Zapraszamy do wspólnej zabawy. Pokażmy swoje domowe i przydomowe ostoje relaksu. Zainspirujmy innych, do stworzenia urokliwych miejsc zieleni i kolorów, nawet na najmniejszej przestrzeni- zachęcają urzędnicy.

Przypomnijmy, że ubiegłorocznym najpiękniejszym ogródkiem przydomowym okazał się ogródek zgłoszony przez Pana Henryka Brychcy. Wśród propozycji balkonowych, komisję urzekła kompozycja Pani Małgorzaty Kosickiej.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone balkony i ogródki przydomowe znajdujące się tylko na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski. Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.grodzisk.wlkp.pl