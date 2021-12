Lodowisko w Grodzisku przyciąga wielu amatorów zimowych sportów!

Od początku grudnia, mieszkańcy Grodziska i okolic mogą korzystać z lodowiska przy ulicy Chopina.

Choć atrakcja ta przyciąga wielu ludzi w każdym wieku. Miejsce to cieszy się ogromna popularnością zwłaszcza wśród młodzieży.

Święta Bożego Narodzenia przed nami. W powietrzu, unosi się zimowy klimat. Warto wiec spędzić trochę czasu aktywnie na świeżym powietrzu. Jedną z alternatyw do zimowych sportów jest właśnie Lodowisko Miejskie.

Przystępne ceny biletów i organizowane w ciągu sezonu imprezy dodatkowo sprawiają, że to miejsce chętnie odwiedzane przez okolicznych mieszkańców. Ze względu na obostrzenia, na lodowisku może przebywać maksymalnie 60 osób. Zaleca się również zachowywać odstęp co najmniej 1,5 metra w szczególności przy kasie biletowej oraz wypożyczalni łyżew. Płyn do dezynfekcji dłoni znajduje się przy wejściu oraz w szatniach.

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ W NOWY ROK