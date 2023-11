Miała prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Wpadła, gdy uderzyła w inny pojazd

Podczas szczytu tegorocznych działań akcji "Znicz", który przypadł na 31 października i 1 listopada, wolsztyńscy policjanci nie odnotowali żadnego wypadku drogowego. W tym czasie doszło do jednej kolizji drogowej, której sprawczynią była 40-letnia mieszkanka Rostarzewa.

- Do zdarzenia doszło na drodze dojazdowej do cmentarza przy ul. Lipowej w Wolsztynie. W tej konkretnej sytuacji nie decydowała jednak bliskość nekropolii, czy wzmożony ruch pojazdów. Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce zdarzenia ustalili, że kierująca pojazdem 40-letnia mieszkanka Rostarzewa znajdowała się w stanie nietrzeźwości. Kobieta wymusiła pierwszeństwo przejazdu i doprowadziła do zderzenia z innym pojazdem