Mieszkańcy Kurowa zorganizowali I Rodzinny Rajd Rowerowy

- Była to ciekawa atrakcja za równo dla najmłodszych, jak i starszych uczestników rajdu. Na koniec wszyscy wspólnie usmażyli kiełbaski nad ogniskiem. Była to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu - podkreśla sołtys wsi, Sandra Dalaszyńska-Kruczkowska.