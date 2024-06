Przegląd prasy z tygodnia 2.06.2024. Co działo się w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

1 czerwca to ważne święto dla każdego człowieka, przecież wszyscy mamy w sobie wewnętrzne dziecko. Z okazji tego wyjątkowego dnia Koło Gospodyń Wiejskich wraz z sołectwem wsi Ptaszkowo przygotowało wiele atrakcji dla najmłodszych, aby godnie celebrować ten dzień.

Trwają tegoroczne Dni Rakoniewic. Gwiazdą sobotniego wieczoru był zespół Daj To Głośniej, znany z hitu "Mama ostrzegała".

To był naprawdę odlotowy Dzień Dziecka, a lotnisko w Kąkolewie przyciągnęło prawdziwe tłumy! To właśnie tam w sobotę, 1 czerwca, maluchy mogły skorzystać z przygotowanych z myślą o nich atrakcjach.

Dzień Rodzeństwa, obchodzony jest 31 maja, to doskonała okazja, by uczcić więź łączącą braci i siostry na całym świecie. To święto, które ma na celu przypomnienie o znaczeniu relacji rodzinnych i wzmocnienie więzi między rodzeństwem. Przyjrzyjmy się historii tego dnia, znaczeniu relacji między rodzeństwem oraz pomysłom na celebrowanie tego wyjątkowego dnia. W galerii znajdziecie zdjęcia naszych czytelników, którzy świętują Dzień Rodzeństwa.