- Nie pozwólcie Państwo, by ten piękny, historyczny obiekt popadał w taki stan. (...) Uczymy się, pracujemy, a po szkole i pracy w ostatnich tygodniach wielu z nas zmusza się do przychodzenia na trening. Robimy to często tylko dlatego, że wiemy, jak wiele ten klub oznacza dla wielu grodziszczan i jak bardzo na nas liczą, darząc nas swoją sympatią i zaufaniem. Z przykrością musimy stwierdzić, że jako drużyna coraz częściej nie przegrywamy meczu w sobotę, gdy już go rozgrywamy, lecz w całym poprzednim tygodniu, gdy niemożliwe jest zorganizowanie treningu. Zwłaszcza boisko piłkarskie numer 2, które udostępniane nam jest na potrzeby treningu, jest w takim stanie, że zorganizowanie treningu piłkarskiego nawet dla zespołu z amatorskiej ligi jest nie lada wyzwaniem - podkreślają podopieczni trenera Zajączkowskiego.