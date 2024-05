Przegląd tygodnia od 5.05 w Grodzisku Wielkopolskim

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To cykliczne wydarzenie, które przyciąga wielu miłośników pożarnictwa, historycznych eksponatów i starych wnętrz z duszą. Noc Muzeów to niezwykła okazja, aby zwiedzić placówkę za darmo i poznać jej wyjątkowość.

Dzień Bibliotekarza to doskonały moment, aby podziękować tym, którzy nieustannie troszczą się o to, aby książki były dostępne dla każdego.

Z nieoficjalnych informacji, które docierają do naszej redakcji wynika, że insp. Roma Figaszewska nie będzie już szefową Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wielkopolskim. Co na ten temat mówią przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu?

W nocy z 8 na 9 maja doszło do poważnego pożaru budynku gospodarczego w miejscowości Dakowy Mokre, w gminie Opalenica. Straty oszacowano na kwotę 125 tysięcy złotych!

„Młodzi, kreatywni, zaczytani – Young Adult w Bibliotece” - to kolejny projekt, który będzie realizować Grodziska Biblioteka Publiczna.

📢 [Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wielichowie kadencji 2024-2029

](https://grodzisk.naszemiasto.pl/pierwsza-sesja-rady-miejskiej-w-wielichowie-kadencji-2024-2029/ar/c1p2-26311139)

We wtorek, 7 maja, odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Wielichowie kadencji 2024-2029. Podczas sesji wybrano prezydium rady, zapadły także decyzje w sprawie składu poszczególnych komisji.

Pan Stanisław z gminy Chocz to starszy i schorowany człowiek. Nie ma dzieci i żyje sam w "domu" - o ile można go tak nazwać - z rozpadającym się dachem ze strzechy, z brakiem łazienki i bieżącej wody, którą codziennie czerpie ze studni. "Właz" w podłodze w jednym z pokoi jest wejściem do ziemianki, która służy mu jako lodówka. Dobrzy ludzie na czele z Pawłem Kantkiem ruszyli mu z pomocą i chcą pomóc mu w remoncie domu. Właśnie uruchomili zbiórkę w internecie na portalu szczytny-cel.pl