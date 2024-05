Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Grodzisku Wielkopolskim. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Grodziska Wielkopolskiego, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pałac w Rogalinie przyciąga tłumy. Nieco dalej trudno spotkać człowieka. Rogaliński Park Krajobrazowy zachwyca. Zobacz, jak tam pięknie!”?

Przegląd tygodnia: Grodzisk Wielkopolski, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Pałac w Rogalinie przyciąga tłumy. Nieco dalej trudno spotkać człowieka. Rogaliński Park Krajobrazowy zachwyca. Zobacz, jak tam pięknie! Szukasz miejsca na weekendową wycieczkę pod Poznań? To może być propozycja dla Ciebie. Choć pobliski pałac w Rogalinie i jego otoczenie przyciągają tysiące turystów, nieco dalej trudno spotkać człowieka. Wśród dębów, wysokich traw, starorzeczy i zakoli Warty rozciąga się Rogaliński Park Krajobrazowy. Wyjątkowe miejsce, gdzie można cieszyć się bezpośrednim kontaktem z przyrodą. Zobacz zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego" z odległych zakątków parku. 📢 Gminne obchody Dnia Strażaka. Jednostka OSP Borzysław świętowała 75-lecie istnienia Tegoroczne gminne obchody Dnia Strażaka były podwójnym świętem. W 2024 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Borzysławiu obchodzi jubileusz 75-lecia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele jednostek ze Słocina, Snowidowa, Grąblewa, Grodziska Wielkopolskiego oraz Kąkolewa.

📢 Te restauracje z Wielkopolski są najsmaczniejsze. Trafiły na prestiżową listę „Poland 100 Best Restaurants Score” 2024 Sześć restauracji z Wielkopolski trafiły na tegoroczną listę „Poland 100 Best Restaurants Score”. To właśnie tam, według twórców rankingu, podaje się najlepsze dania w całym województwie. Sprawdź, co to za miejscówki!

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Grodzisk Wielkopolski: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Grodzisku Wielkopolskim. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Na lotnisku w Pile trwa Air Moto Show 2024! To coś dla miłośników motoryzacji, lotnictwa i dobrej muzyki Tłumy ludzi z całego regionu ściągają do Piły na Air Moto Show. To druga edycja największej tego typu imprezy w Polsce, która łączy fanów motoryzacji, lotnictwa i muzyki elektronicznej!

📢 Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja na grodziskim Starym Rynku Tradycyjny majowy koncert w wykonaniu Grodziskiej Orkiestry Dętej ponownie zgromadził wielu grodziszczan i gości. W tym roku w ramach obchodów Święta Konstytucji 3 Maja na grodziskim Starym Rynku mogliśmy usłyszeć również zespół wokalny działający przy ZST. Na najmłodszych czekały z kolei animacje i wspólne zabawy. 📢 Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim W piątek, 3 maja, przypada 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości związane z tym świętem tradycyjnie odbyły się przy Pomniku Wdzięczności. Wydarzenie uświetniły reprezentacje szkół i organizacji, Grodziska Orkiestra Dęta, harcerze, klasa mundurowa oraz mieszkańcy. 📢 Trwa ulubiony długi weekend wszystkich Polaków! Zobacz najlepsze memy na majówkę 2024. Uśmiejesz się do łez! Majówka 2024 trwa! Wszyscy wiemy, że to ulubiony długi weekend wszystkich Polaków. Wielkie grillowanie, zwiedzanie i... odsypianie - to wszystko już się dzieje. Sprawdziliśmy, jak wygląda majówka okiem internautów. Oto najlepsze memy i demotywatory na te wyjątkowe dni. Zobacz - uśmiejesz się do łez!

📢 Makabryczne odkrycie w lesie w Pakosławiu. Mamy kolejne, nowe fakty w sprawie Makabryczne odkrycie na parkingu leśnym w okolicach Pakosławia. We wnętrzu samochodu ujawniono zwęglone ciało człowieka. Obecnie trwa śledztwo pod nadzorem prokuratury i ustalanie tożsamości tej osoby. 📢 Samochód wypadł z drogi i dachował w rowie. Dwie osoby trafiły do szpitala W środę, 1 maja, w pobliżu Kuźnicy Zbąskiej samochód osobowy wypadł z drogi i dachował w rowie. Do szpitala przewieziono dwie osoby. 📢 Mieszkanki powiatu grodziskiego walczą o tytuł najpiękniejszej Wielkopolanki. W niedzielę finał konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego Maja Bernad z Rakoniewic i Marta Maciołek z Łubnicy znalazły się w gronie finalistek konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego 2024. Mieszkanki powiatu grodziskiego walczą o tytuł najpiękniejszej Wielkopolanki. Gala Finałowa konkursu Miss Województwa Wielkopolskiego 2024 odbędzie się już w niedzielę, 5 maja, w Tarnowie Podgórnym.

📢 Majówka w powiecie grodziskim. Sprawdź, co dzieje się w długi weekend! Szukacie pomysłu, jak spędzić nadchodzący weekend? Sprawdźcie, co będzie działo się w powiecie grodziskim. 📢 Po zaciętym spotkaniu Dyskobolia uległa drużynie z Przyprostyni W środę, 1 maja, Nasza Dyskobolia na własnym boisku zmierzyła się z drużyną Płomienia Przyprostynia. Był to pierwszy po przerwie mecz z udziałem publiczności. 📢 Warta wraca do Poznania. Co dalej z grodziskim stadionem? Warta wraca do Poznania. Komisja Licencyjna PZPN wystawiła zgodę klubowi z Dolnej Wildy na grę w PKO Ekstraklasie. Zieloni, jeśli utrzymają się w najwyższej lidze, swoje domowe spotkania będzie rozgrywać na Enea Stadionie. Nie oznacza to jednak, że klub całkowicie wyprowadzi się z Grodziska. Zgodnie z zapowiedziami, nadal ma korzystać ze stadionu przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.