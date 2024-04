Przegląd tygodnia od 14.04 w Grodzisku Wielkopolskim

19 kwietnia, o godzinie 18:00, wystartowali uczestnicy pierwszego i najdłuższego biegu podczas tegorocznych zawodów GWINT. Biegacze mają do pokonania aż 165 kilometrów! Na starcie wyścigu pojawili się wraz z bliskimi, którzy mimo deszczowej pogody, gorąco dopingowali wszystkich uczestników tego ultramaratonu.

To nie Holandia, to Wielkopolska! Na 10 hektarach w Chrzypsku Wielkim pod Sierakowem, w gospodarstwie Bogdana Królika, rozkwitły właśnie tulipany! Ten spektakl przyrody nie potrwa zbyt długo. Za kilka tygodni na taką wycieczkę będzie już za późno! A teraz zobaczcie zachwycające zdjęcia fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego".

Do szpitala w Grodzisku Wielkopolskim trafiła 13-letnia dziewczyna. Jak wykazały przeprowadzone badania, nastolatka była pod wpływem środków odurzających. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja.

Miłośnicy lotnictwa, zarezerwujcie czas na 18 i 19 maja 2024 roku! W Poznaniu, na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach, odbędzie się wtedy wyjątkowa impreza "SemperAIR Optimi Show". To wydarzenie przyciągnie zarówno dorosłych, jak i dzieci, oferując pokazy dynamiczne i statyczne samolotów, w tym legendarnych F-16, maszyn Zespołu Akrobacyjnego "Orlik" oraz transportowego Herculesa C-130. Nie zabraknie także innych atrakcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia wszystkim uczestnikom.

Po raz pierwszy w Grodzisku Wielkopolskim odbył się Powiatowy Turniej Tańca, w którym wzięli udział uczniowie klas 1-3. Dla wielu z nich była to pierwszy występ przed tak dużą publicznością. W Grodziskiej Hali Sportowej zaprezentowało się 230 uczestników z 11 różnych zespołów.

Trudno w to uwierzyć, ale wystarczyło około dwóch godzin, żeby majątek wielu osób zajmujących się handlem w Czaczu całkowicie strawił ogień. Pożar, który miał miejsce w niedzielę 14 kwietnia, postawił na równe nogi całą wieś oraz wszystkich okolicznych strażaków. Na miejsce ściągnięto kilkadziesiąt zastępów. Policja i prokuratura bada sprawę. Nie wykluczają niczego, także podpalenia.

Na uroczystej sesji Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim podsumowała kończącą się kadencję. Ostatnie posiedzenie odbyło się w czwartek, 18 kwietnia. Była to również okazja do podziękowań.

W czwartek, 18 kwietnia, w Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim odbyły się eliminacje powiatu grodziskiego do XXVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Czerwonak 2024. Organizatorami wydarzenia byli Przedszkole Gminne im. Krasnala Hałabały i CK Rondo.

Grodziska Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie ze Sławomirem Gortychem, autorem bestsellerowych kryminałów, których akcja rozgrywa się w Karkonoszach.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim wzięli udział w międzynarodowej wymianie. Celem ich podróży była włoska Modena.

Trwa nabór do służby w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim. Zawsze chciałeś zostać strażakiem? Teraz masz taką możliwość. Jakie warunki trzeba spełnić, by zostać przyjętym do strażackiej służby?

W środę, 17 kwietnia, w sali wiejskiej w Snowidowie odbyło się sołeckie zebranie wyborcze. Po wielu latach pełnienia stanowiska sołtysa Józef Bresz nie zdecydował się ponownie kandydować. Głosami mieszkańców, nowym sołtysem Snowidowa został Damian Bresz.