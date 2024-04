W Snowidowie czas na zmiany. Damian Bresz nowym sołtysem!

Zdecydowano, że do Rady Sołeckiej będzie należeć więcej osób niż w poprzedniej kadencji (7). Lista kandydatów oraz liczba głosów przez nich zdobyta:

W zebraniu wzięło udział 31 z 76 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Józef Bresz po kilkunastu latach nie zdecydował się na ponowne kandydowanie. O stanowisko sołtysa ubiegało się dwóch kandydatów: Damian Bresz, który uzyskał 19 głosów tym samym wygrywając wybory oraz Łukasz Adamczak, który uzyskał 12 głosów.

Łukasz Adamczak 31

Józef Bresz 31

Patryk Kokociński 31

Marcin Kosicki 31

Beata Kucharczak 28

Łukasz Ławrysz 31

Adrian Strojny 31

Na zebraniu mieszkańcy poruszyli sprawę budowy ścieżki rowerowej. Jak tłumaczył burmistrz Piotr Hojan, nie chce nic obiecywać, aczkolwiek przeprowadzi rozmowy ze starostą grodziskim, ponieważ odcinek drogi, na której miałaby znajdować się ścieżka, należy również do powiatu co sprawia, że inwestycja nie leży wyłącznie w rękach gminy. Mieszkańcy poruszyli również temat budowy placu zabaw przy sali wiejskiej. W tej sprawie zabrała głos radna Izabela Drgas, która wyraziła chęć pomocy w napisaniu odpowiedniego wniosku w sprawie dofinansowania, które zapewniłoby wsi odpowiedni budżet do dokonania inwestycji.