Agata Szweda nowym sołtysem Kąkolewa. "Razem możemy wszystko, osobno możemy niewiele"

Sołeckie zebranie wyborcze rozpoczął były już sołtys. Na spotkaniu obecny był również burmistrz Grodziska Wielkopolskiego Piotr Hojan, radny sejmiku woj. wielkopolskiego Henryk Szymański, przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Sebastian Skrzypczak oraz radni - Sławomir Pucicki i Ryszard Balcerek.

W zebraniu wzięło udział 107 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Bronisław Herzog po 21 latach na stanowisku sołtysa Kąkolewa nie zdecydował się na ponowne kandydowanie. Jedyną kandydatką okazała się Agata Szweda, która uzyskała 100 ważnych głosów, tym samym wygrywając wybory.

- Chciałabym podziękować za każdy głos, ale nie zamierzam niczego obiecać, ponieważ to wasz głos jest najważniejszy, ja jestem tylko kropką na końcu zdania. Zamierzam was wysłuchać bo każdy z nas ma indywidualne potrzeby i to ja będę tym łącznikiem pomiędzy nami, a gminą i powiatem. Jest na pewno wiele rzeczy, które potrzebujemy. Razem możemy wszystko, osobno możemy niewiele. Bardzo państwu dziękuję