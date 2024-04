Pan Stanisław Hamrol świętował 90. urodziny. Życzymy dużo zdrowia!

Z tak niecodziennej okazji we wtorek, 30 kwietnia, Jubilata odwiedziła delegacja ratusza w osobach zastępcy burmistrza Grodziska Wielkopolskiego Marcina Brudło oraz zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Dominiki Bilińskiej. Z najlepszymi życzeniami pana Stanisława odwiedziła również sołtys Białej Wsi, Jadwiga Krajewska.

Do życzeń dołączamy się i my! Panie Stanisławie, składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, dużo uśmiechu każdego dnia, nieustającej radości płynącej z przebywania wśród najbliższych i doczekania kolejnych tak pięknych jubileuszy. Życzymy pogody ducha oraz wszystkiego co najpiękniejsze! Wszystkiego najlepszego!