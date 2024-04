Prasówka z całego tygodnia 28.04.2024 w Grodzisku Wielkopolskim. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Ćwierć wieku historii liczy już sobie Zespół Tańca Ludowego Cybinka-Grodzisk. W sobotę, 27 kwietnia, jubileusz uczczono okolicznościowym koncertem w Grodziskiej Hali Sportowej. Członkowie zespołu oraz współtwórcy jubileuszu zadedykowali go zmarłej Annie Majorczyk-Reiter, kobiecie której "Cybinka" zawdzięcza istnienie.

W sobotnie południe, 27 kwietnia 2024 roku Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wlkp. otrzymała zgłoszenie o potrąceniu rowerzystki w Rakoniewicach. Natychmiast do zdarzenia wysłano patrol policji.

W piątek, 26 kwietnia, w Grodziskiej Hali Sportowej odbyło się pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim. Był to wyjątkowy moment, pełen wzruszeń i refleksji, który dla wielu uczniów oznacza koniec pewnego etapu w ich życiu.

W obecnych czasach żłobki dają nieocenione wsparcie podczas wychowania maluchów. Dla rodziców to miejsce, gdzie ich dzieci mogą spędzać czas pod opieką wykwalifikowanego personelu, podczas gdy oni sami mogą pracować lub realizować inne obowiązki. Nowa placówka opieki nad najmłodszymi powstanie w Wielichowie. Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie, a już niebawem zostanie ogłoszony przetarg.

W środę, 24 kwietnia, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Granowie odbył się XXI Powiatowy Konkurs Recytatorski. W tym roku w recytatorskich zmaganiach udział wzięło ponad 70 uczniów z całego powiatu. Wszyscy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, co zgodnie podkreślili członkowie komisji konkursowej.

Policjanci z Grodziska Wielkopolskiego we współpracy z policjantami z Lubonia zatrzymali 54-latka, który był poszukiwany listem gończym za kradzieże. Łączna wartość skradzionego mienia to ponad pół miliona złotych.

Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii.

We wtorek, 23 kwietnia, sala widowiskowa w Centrum Kultury Rondo zapełniła się miłośnikami teatru czekającymi na nową premierę spektaklu koła teatralnego Arlekin. "Zemsta" Aleksandra Fredry to komedia, która rozśmieszyła widzów do łez.

Rodzice są oburzeni sytuacją, do której doszło w przedszkolu "Chatka Puchatka" w Grodzisku Wielkopolskim. Dzieci w piątek i poniedziałek miały spędzać czas w salach, które nie były ogrzewane, a we wtorek rano rodzice odbili się od zamkniętych drzwi placówki.

Rodzice trzecioklasistów z gminy Rakoniewice protestują przeciwko łączeniu klas. Burmistrz podkreśla, że żadne decyzje jeszcze nie zapadły. Rodzice odpowiadają, że nie ma ich zgody na tworzenie oddziałów, których liczebność może sięgnąć nawet 30 uczniów.