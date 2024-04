"Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba"- premiera "Zemsty" w wykonaniu koła teatralnego Arlekin Aleksandra Glapa

We wtorek, 23 kwietnia, sala widowiskowa w Centrum Kultury Rondo zapełniła się miłośnikami teatru czekającymi na nową premierę spektaklu koła teatralnego Arlekin. "Zemsta" Aleksandra Fredry to komedia, która rozśmieszyła widzów do łez.