Jak co roku nie zwalniają tempa! Jakie imprezy przygotowuje Grodziski Klub Biegacza?

GWiNT Ultra Cross to jedyny zorganizowany w Wielkopolsce ultramaraton o charakterze przełajowym. Od 19 do 20 kwietnia odbędzie się dziewiąta edycja imprezy. Wydarzenie organizowane jest wspólnie z Wolsztyńskim Klubem Biegowym i Nowotomyskim Klubem Biegacza Chyży. Na biegaczy czekają aż cztery dystanse - 30, 55, 110 i 165 kilometrów. Niestety lista uczestników jest już zamknięta.

Grodziski Klub Biegacza składa się z osób, którym zdecydowanie energii nie brakuje! Nowy Rok uczcili z przytupem „Biegiem Noworocznym” na 3 kilometry. Jest to kilkuletnia tradycja klubu, która jest pretekstem nie tylko do aktywnego spędzenia czasu, ale również złożenia sobie życzeń.

Maj również zapowiada się intensywnie, bo jak zapowiada Grodziski Klub Biegacza, na ten miesiąc zaplanowana jest XII edycja Pętli Krosowej. Jest to trasa wymagająca, która głównie wiedzie odcinkami leśnymi, ale co roku przyciąga wielu biegaczy. Ale to jeszcze nie wszystko! Grodziski Klub Biegacza planuje, również w maju, organizację kolejnej edycji akcji „Polska Biega”. To coroczna impreza, która ma rekreacyjny charakter. Na stracie pojawiają się całe rodziny, a każdy uczestnik może liczyć na pamiątkowy medal.