Wenecki bal grodziskich seniorów. Były maski, piękne kreacje i wspaniała zabawa!

Organizacja takiego wydarzenia to ogromne przedsięwzięcie. Przedstawiciele najróżniejszych środowisk, które na co dzień działają na rzecz seniorów, połączyli siły. Do wspólnej zabawy zaprosili: Grodziska Gminna Rada Seniorów, Klub Seniora Promessa, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wszystkich uczestników piątkowego balu, który odbył się w Centrum Kultury Rondo, powitał Ryszard Śródecki, przewodniczący Grodziskiej Gminnej Rady Seniorów.

- Bawcie się dziś dobrze. Mam nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem pewnego cyklu. Widzę, że warto to robić. Jesteście pięknie przebrani, aż serce się raduje

- mówił R. Śródecki.

Wydarzenie zbiegło się z obchodzonym tego dnia Europejskim Dniem Seniora, więc nie brakowało najlepszych życzeń.