Biblioteka na osiedlu przejdzie remont? Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie

Gmina stara się o dofinansowanie remontu pomieszczeń filii Grodziskiej Biblioteki Publicznej na Osiedlu Wojska Polskiego. Wniosek został złożony w ramach programu Kulisy Kultury, który realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i ma na celu poprawę warunków funkcjonowania domów kultury i bibliotek na terenie województwa. Warto wspomnieć, że właśnie z tego programu w ubiegłym roku wyremontowano salę i korytarz na piętrze Centrum Kultury Rondo.

Remont pomieszczeń biblioteki ma kosztować nieco ponad 363 tysiące. Dofinansowanie, o które ubiega się gmina Grodzisk, to kwota 150 tysięcy złotych. W ramach tej inwestycji, jak przekazał burmistrz Piotr Hojan, zaplanowano m.in. wymianę podłogi w pomieszczeniu głównym oraz magazynach, wymianę okien i drzwi zewnętrznych wraz z parapetami, a także drzwi do wiatrołapu oraz drzwi do pomieszczeń, remont toalet (wymiana płytek i armatury sanitarnej), remont instalacji elektrycznej, wymianę grzejników oraz malowanie ścian i sufitów w całym obiekcie.