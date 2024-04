Elżbieta Brudło wyróżniona prestiżową Międzynarodową Nagrodą Leonarda da Vinci

- Do udziału w uroczystości zaproszono wybranych artystów z całego świata, którzy wyróżnili się wieloletnimi poszukiwaniami artystycznymi, stylistycznymi i tematycznymi oraz wpisali się w motto tegorocznego wyróżnienia: "Sztuka daje swobodę wyrażania siebie i szerzenia emocji". Było to nadzwyczaj spotkanie i ogromne emocje. Miałam okazję poznać fantastycznych, ciekawych i niezwykle inspirujących ludzi - mówi Elżbieta Brudło.

Artystom, oprócz statuetek z rzeźbą przedstawiającą Leonarda da Vinci, wręczono dwa katalogi sztuki: "6° International Prize Leonardo da Vinci - The Universal Artist" oraz "Contemporary Celebrity Masters". W katalogach tych przedstawiono wybraną pracę wyróżnionego artysty wykonaną w ostatnim czasie. W przypadku Elżbiety Brudło była to praca pod tytułem "Blues irises - flowers of Hope". Warto wspomnieć, że obraz ten jest częścią wystawy "Opowiem Wam o Irysach…", którą do końca kwietnia można zobaczyć w galerii na piętrze, która znajduje się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu.