Pierwszy międzyszkolny turniej tańca "Olympic Dance" w Szkole Podstawowej numer 1

- Moi drodzy tancerze, bardzo cieszę się, że jest was tak liczne grono. Taniec to niesamowita forma rozrywki, spędzania wolnego czasu, wyrażania siebie. Życzę wam przede wszystkim dzisiaj dobrej zabawy, bo o to głównie w tym chodzi. Niech wam radości dzisiaj nie zabraknie- mówił Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.