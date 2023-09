Międzynarodowa wymiana w grodziskim "Słowaku"

W terminie od 17 do 24 września Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim gościło grupę 11 uczniów i ich opiekunów z Włoch.

- Przed pierwszym spotkaniem na lotnisku we Wrocławiu towarzyszyło wszystkim ogromne podekscytowanie, które podczas podróży powrotnej autokarem do Grodziska Wlkp. zamieniło się w rozmowy pełne zaciekawienia i sprawdzania swoich umiejętności językowych. Uczniowie naszej szkoły zaprosili gości do swoich domów - relacjonuje szkoła.

Kolejny dzień międzynarodowej wymiany rozpoczął się od zabaw integracyjnych i krótkiej lekcji języka polskiego. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach. Goście wysłuchali opowieści o zabytkach i najważniejszych miejscach w Grodzisku Wielkopolskim. Prelekcję i spacer po głównych punktach miasta przeprowadzono w języku niemieckim.

- Założeniem całego projektu było stworzenie okazji do tego, aby zmobilizować młodzież do komunikowania w języku obcym, aby zlikwidować barierę językową i aby uwierzyć we własne możliwości. Służyły temu przede wszystkim zaplanowane prace nad projektem „Storrytelling”, podczas którego grupa uczestniczyła w warsztatach z kreatywnego tworzenia historyjek oraz w warsztatach wypalania w drewnie, gdzie młodzież przygotowała 50 storycubes, które pomogą w tworzeniu własnych historii podczas lekcji języka obcego - przekazało liceum.