„Drzwi otwarte” to idealna okazja, aby zapoznać się z ofertą szkoły, którą bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku kształcenia. To okazja, by porozmawiać z nauczycielami, poznać opinie uczących się już tam uczniów, dowiedzieć się, czym dysponują pracownie, a także zobaczyć, czy placówka proponuje możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez koła zainteresowań czy sekcje tematyczne. Taką szansę będą mieć uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy stoją przed poważną decyzją dotyczącą wyboru dalszej drogi kształcenia.

Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego zaprasza na „Drzwi otwarte”, które odbędą się w najbliższą środę, 6 marca.

Grodziski "Słowak" oferuje naukę w klasach o profilach: prawniczo-dziennikarskim, turystyczno-ekonomicznym, politechnicznym, medycznym i pedagogicznym.

Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego to ponad 95-letnia historia nauczania. Od wielu lat uczniowie niemal w 100 procentach zdają egzamin maturalny, uzyskując wysokie wyniki na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Szkoła dysponuje pracowniami wyposażonymi w nowoczesne w pomoce naukowe i sprzęt multimedialny.