Powiatowy Konkurs Recytatorski w Granowie. Poznaliśmy tegorocznych laureatów!

- Konkurs ma przede wszystkim być okazją do propagowania wśród uczniów literatury polskiej. W tym roku skupiliśmy się na twórczości Czesława Miłosza, z dopuszczeniem tekstów innych poetów w najmłodszej grupie wiekowej. Cieszę się bardzo, że od tylu lat ten konkurs cieszy się popularnością wśród szkół powiatu grodziskiego. Każda edycja to około 75 uczestników, a to o czymś świadczy - mówi Magdalena Kalemba-Borowczak, koordynatorka corocznych konkursów recytatorskich w Granowie.