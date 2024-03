Drzwi otwarte w Liceum Ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim

„Drzwi otwarte” to idealna okazja, aby zapoznać się z ofertą szkoły, którą bierzemy pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o dalszym kierunku kształcenia. To okazja, by porozmawiać z nauczycielami, poznać opinie uczących się już tam uczniów, dowiedzieć się, czym dysponują pracownie, a także zobaczyć, czy placówka proponuje możliwości rozwijania swoich zainteresowań poprzez koła zainteresowań czy sekcje tematyczne. Taką szansę zyskali uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, którzy stoją przed poważną decyzją dotyczącą wyboru dalszej drogi kształcenia.

W środę, 6 marca, nauczyciele oraz uczniowie "Słowaka" przygotowali sale tematyczne, w których ósmoklasiści mogli poznać wyposażenie sal przedmiotowych oraz sprawdzić swoją wiedzę z wielu dziedzin. Ósmoklasiści ochoczo przystępowali do przygotowanych dla nich quizów i doświadczeń, przy okazji dowiadując się o ofercie szkoły.

Grodziski "Słowak" oferuje naukę w klasach o profilach: prawniczo-dziennikarskim, turystyczno-ekonomicznym, politechnicznym, medycznym i pedagogicznym.