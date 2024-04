Włochy słyną z pięknych zabytków, smacznego jedzenia i otwartych ludzi. Tego wszystkiego doświadczyła grupa 10 uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim, która pod opieką Grażyny Skrzypczak i Anity Zadoń wzięła udział w międzynarodowej wymianie.

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku w Grodzisku gościli uczniowie Liceo Classico e Linguistico Muratori di San Carlo. Teraz nadszedł czas na rewizytę, realizowaną w ramach programu Erasmus+. Podczas pobytu we Włoszech, który trwał od 6 do 14 kwietnia, uczniowie "Słowaka" zamieszkali w domach swoich włoskich kolegów, poznając dzięki temu ich codzienne życie i zwyczaje.