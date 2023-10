Delegacja “Słowaka” na XXXVI Zlocie Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego

- Idea spotkań młodzieży i nauczycieli szkół im. J. Słowackiego zrodziła się 6 maja 1984 r. we Wrocławiu. Wtedy to, z okazji odsłonięcia pomnika poety, zaproszono do Wrocławia poczty sztandarowe wszystkich szkół noszących jego imię. Od tego czasu reprezentacje tych szkół spotykają się cyklicznie. Celem zlotu jest propagowanie wiedzy o życiu i twórczości polskiego wieszcza, rozbudzanie wrażliwości artystycznej oraz poznawanie kultury i historii „małych ojczyzn” - informuje grodziskie liceum.

Podczas tegorocznego zlotu "Słowaka" reprezentowali Dorota Kałek i Radosław Mańkowski z opiekunką Tatianą Borowska. W spotkaniu uczestniczyły reprezentacje szkół z Polski, Ukrainy i Czech. Tradycyjnie już uczestnicy zlotu wspólnie odśpiewali "Testament mój" Juliusza Słowackiego, a każda z delegacji zaprezentowała swoją szkołę.