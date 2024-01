Huczne orkiestrowe granie w sztabie WOŚP w Ptaszkowie!

Finał WOŚP 2024 w Ptaszkowie

Trudno wyobrazić sobie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy bez sztabu w Ptaszkowie. To tu bowiem co roku pobijane są kolejne rekordy, a niezwykła atmosfera sprawia, że do orkiestrowego grania dołączają mieszkańcy całej gminy, tłumnie odwiedzając tutejszą szkołę.

Atrakcji nie brakuje, a to dopiero początek! Sztab w Ptaszkowie tworzy w tym roku aż 110 wolontariuszy. W programie są między innymi występy uczniów i absolwentów, zespołów tanecznych z ZST i "Jedynki", Grodziskiej Orkiestry Dętej, Grupy Szopena.