Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

Międzynarodowy dzień Postaci z Bajek to jedno z najsympatyczniejszych świąt. Bajki, baśnie i fantastyczne opowieści pełne są przygód wymyślonych bohaterów, którzy walczą ze złem i pokonują wszelkie trudności. Postacie z bajek nieraz stają się bliskimi przyjaciółmi dzieci, pozostają z nimi na długie lata i pomagają im w przezwyciężaniu wielu barier.

Do wspólnego świętowania Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek Grodziska Biblioteka Publiczna zaprosiła najmłodszych w sobotę, 4 listopada. Na dzieci czekały między innymi bajkowy kącik plastyczny, malowanie buziek oraz kolorowe balony.

Sporym zainteresowaniem cieszył się również kiermasz książek. Wystarczyła złotówka, by zyskać coś nowego do poczytania. Biblioteka przygotowała na tę okoliczność kilkaset pozycji. Były książki dla dzieci, poradniki, kryminały, książki historyczne. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, a chętnych do zakupów nie brakowało.