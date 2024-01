Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra również w Kamieńcu! Anna Borowiak

Mieszkańcy gminy Kamieniec po raz kolejny grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Dzieje się sporo i jak to w Kamieńcu bywa - nie brakuje chętnych do wsparcia szczytnego celu. Mieszkańcy otwierają serca i portfele, a do puszek wolontariuszy trafiają kolejne datki.