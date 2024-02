IX Grodziski Maraton Zumba Fitness. Jak co roku było niezwykle energetycznie!

Już po raz dziewiąty Grodziska Hala Sportowa wypełniła się miłośnikami energetycznej zumby. W sobotę, 10 lutego, na parkiecie zjawiły się panie, ale i panowie. Wszystkich uczestników imprezy przywitał burmistrz Piotr Hojan.

- Cieszę się, że w tę ostatnią sobotę karnawału nie wybrałyście innych wydarzeń, tylko postanowiłyście potańczyć w Grodziskiej Hali Sportowej. Cieszę się również, że jest was tutaj tak dużo. Widzę też sporo nowych twarzy, a to oznacza, że impreza zatacza coraz szersze kręgi. Mam nadzieję, że będziecie się dziś świetnie bawić. Mówiąc szczerze, nie mam co do tego żadnych wątpliwości