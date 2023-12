Spotkanie z Wojciechem Chmielarzem w Grodziskiej Bibliotece Publicznej

- Zawsze z jakiegoś powodu chciałem być pisarzem. Wiedziałem, że chcę opowiadać historie. Pisałem tak właściwie od zawsze, ale to, ile zajęło mi nauczenie się, żeby pisać dobrze, to już zupełnie inna sprawa

- mówił Wojciech Chmielarz podczas spotkania w Grodziskiej Bibliotece Publicznej.

Jak się okazuje, początki nie były łatwe. Pierwszą książkę napisał już na studiach.

- Wydawała mi się bardzo ważna, to miało być takie mocne wejście w dorosłość, pokazanie światu siebie. Wysłałem ją do kilku wydawnictw - większość się nie odezwała, a te, które się odezwały - odmówiły wydania. Dziś wiem, że dobrze się stało. Jedyne, co wyszło mi przy tamtej powieści, to wątek kryminalny. Wtedy pomyślałem, że to może właśnie ta droga. Zacząłem więc pisać „Podpalacza”