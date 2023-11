Rodzice-dzieciom, czyli wyjątkowe przedstawienie w Przedszkolu Krasnala Hałabały

Gratulacje i słowa uznania skierował wobec rodziców również burmistrz Piotr Hojan.

- Gratuluję występu, pomysłu i jego realizacji. W imieniu dzieci dziękuję wszystkim zaangażowanym. Myślę, że miło czasami cofnąć się do czasów dzieciństwa, do krainy bajek i czynnie uczestniczyć w ich inscenizacji. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie takie przedstawienie