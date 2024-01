Zabawa karnawałowa Rady Rodziców przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Ruchocicach

Karnawał w Polsce to okres zabaw, który poprzedza czas Wielkiego Postu przed zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi. Trwa od Uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli przypadającego 6 stycznia Święta Trzech Króli do wtorku przed Środą Popielcową. Jak już wspominaliśmy na wstępie, jest to czas karnawałowych zabaw i balów, które organizują różne instytucje i stowarzyszenia.

W sobotę, 27 stycznia, zabawę karnawałową zorganizowała Rady Rodziców przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Ruchocicach.

- Na nasze zaproszenie odpowiedziało blisko 100 osób. Dziękujemy przede wszystkim sponsorom i darczyńcom, bez których organizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Dochód z zabawy w całości przeznaczymy na doposażenie szkoły

- mówi przewodnicząca Rady Rodziców przy ZPS w Ruchocicach, Violetta Garcon.

Zabawa odbyła się w restauracji "Smaczny Zakątek", a na parkiet wszystkich porwał DJ Arena Party. Goście szaleli przy najnowszych przebojach, jak i dobrze znanych hitach, przy polskich oraz zagranicznych piosenkach. Prawdziwą furorę wśród uczestników zabawy karnawałowej zrobiła fotobudka 360. Nagrywanym filmikom towarzyszyły salwy śmiechu, a do fotobudki ustawiała się kolejka chętnych. Każdy chciał mieć pamiątkę z tej sobotniej nocy!