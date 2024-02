Charytatywny Bal Walentynkowy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom "Serce" w Rakoniewicach

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Serce” niesie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom. W ramach zadań projektowych organizowane są warsztaty tematyczne, pikniki, kursy i szkolenia oraz staże dla osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie cyklicznie organizuje rajdy rowerowe, pikniki integracyjne, spotkania, wycieczki oraz charytatywne bale, z których dochód przeznaczany jest na działalność statutową.

Kolejną okazją do wsparcia stowarzyszenia był zorganizowany w sobotę, 10 lutego, Charytatywny Bal Walentynkowy. Goście bawili się fantastycznie przy dźwiękach największych hitów, o które zadbał DJ SMILE FACTORY. Uczestnicy zabawy mogli zrobić sobie profesjonalne, pamiątkowe zdjęcie na specjalnie przygotowanej ściance. Jak sama nazwa wskazuje, był to bal charytatywny dlatego pozyskane środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie do wyjazdu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych.