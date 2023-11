Mieszkańcy Słocina wspólnie świętowali Dzień Seniora

Światowy Dzień Seniora to symbol pamięci i wdzięczności kierowany do ludzi, którzy urodzili się w ubiegłym wieku. Jego celem jest integracja środowiska osób starszych oraz umocnienie więzi międzypokoleniowych. Podobne święta przypominają, że seniorzy są niezwykle ważną grupą społeczną, która wnosi w nasze życie ogromną wartość. Organizatorami wtorkowego spotkania z okazji Dnia Seniora byli sołtys, rada sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Słocinie. W tym roku wydarzenie zgromadziło blisko 100 mieszkańców wsi.

Uczestników spotkania i zaproszonych gości powitała sołtys Słocina, Katarzyna Lusina. Oprócz seniorów na obchodach ich święta zjawili się burmistrz Piotr Hojan, jego zastępca Marcin Brudło, przewodniczący Rady Miejskiej Józef Gawron, wiceprzewodnicząca RM Danuta Grzanowska oraz radny sejmiku woj. wielkopolskiego, Henryk Szymański.

- Nasi seniorzy i państwo jesteście przykładem tego, że na emeryturze można żyć aktywnie. Dziś seniorzy są nowocześni, realizują swoje pasje. Podobnie jest w Słocinie, gdzie seniorzy okazują się nieocenioną siłą. Zawsze są gotowi do pracy, do działania, nigdy nie odmawiają pomocy. Za to chciałbym wam podziękować