Świąteczne spotkanie opłatkowe grupy pielgrzymkowej

W ciepłej atmosferze świątecznej gościnność spotkała się z duchem pielgrzymowania – to właśnie takie zjawisko miało miejsce podczas opłatkowego spotkania grupy 20. pielgrzymów. Pątnicy spędzili wspólnie czas, podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najlepsze życzenia.

Marzysz o wyjątkowym doświadczeniu duchowym, które połączy podróż, modlitwę i wspólnotę? Dołącz do grupy 20. pielgrzymów na Jasną Górę, gdzie każdy krok staje się okazją do spotkania z własną wiarą i zawarcia przyjaźni na całe życie. Dołączenie do grupy gwarantuje chętnym podróż życia, zmierzenie się z własnymi słabościami, wzmocnienie swojej wiary oraz nowe znajomości.

Chętni nie muszą iść z nami na całą 10 dniową pielgrzymkę, może być to kilka dni

- podkreśla Julia Adamczewska- Kaszkowiak, członkini grupy 20.

Jesteś zainteresowany dołączeniem? Pielgrzymi zapraszają na comiesięczne spotkania. Najbliższe odbędzie się 28.01.2024 o godzinie 16 w wikariacie przy kościele pw. Świętej Jadwigi Śląskiej, po spotkaniu o godzinie 18 odbędzie się msza św.