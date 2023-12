Złote Gody w gminie Granowo. Taka miłość zdarza się tylko raz!

Spędzili ze sobą ponad pół wieku, ale doskonale pamiętają dzień, kiedy powiedzieli sobie "tak". Małżonkowie z gminy Granowo otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie. To nagroda dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Uroczystość wręczenia medali odbyła się we wtorek, 12 grudnia, w restauracji "Florencja" w Granowie.

Medale odebrali Państwo: Barbara i Grzegorz Dzięciołowie, Urszula i Roman Muellerowie, Elżbieta i Ryszard Rosołowie, Mirosława i Zdzisław Olejniczakowie, Teresa i Henryk Woźniakowie, Helena i Jan Wachowiakowie, Sabina i Stefan Szmatułowie, Barbara i Andrzej Michalakowie, Mirosława i Andrzej Michalakowie, Łucja i Janusz Lemańscy, Kazimiera i Józef Dominiakowie oraz Urszula i Andrzej Hausowie.

Najlepsze życzenia wszystkim jubilatom złożyli wójt Zbigniew Kaczmarek, jego zastępczyni Hanna Kaczmarek, przewodniczący Rady Gminy Stefan Bielawski, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Anna Rosół, skarbnik gminy Agnieszka Chojnacka i przewodnicząca Komisji ds. Społecznych, Wanda Śron.