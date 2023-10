Jubileusz Złotych Godów to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. W tym niecodziennym wydarzeniu uczestniczyło 27 par małżeńskich z gminy Rakoniewice, które odznaczono medalami. Uroczystość odbyła się we wtorek, 17 października, w restauracji "Zajazd u Bogdana" w Rakoniewicach.

Na dobre i złe, w zdrowiu i w chorobie ponad 50 lat temu i więcej obiecali sobie miłość na całe życie. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie ustanowiono jako nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim. Najważniejszym punktem spotkania było wręczenie medali w imieniu Prezydenta RP, którego dokonał burmistrz Gerard Tomiak.

Złote Gody świętowali Państwo: