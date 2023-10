Te pary przeżyły razem pół wieku! Złote Gody w gminie Wielichowo

Złote Gody to okrągła rocznica wspólnego pożycia małżeńskiego, którą nie każda para może się poszczycić. Małżeńska codzienność, pracowitość, trud i poświęcenie, z okazji tak pięknego jubileuszu, doceniane są poprzez nadanie przez prezydenta Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

W gminie Wielichowo medale dla par wręczono podczas uroczystości, która odbyła się w czwartek, 19 października, w restauracji MDS.

- Jesteście Państwo wzorem dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy w obecnych czasach traktują małżeństwo bardzo instrumentalnie. Was wiele lat temu połączyła miłość, później dzieci, wnuki, a może i prawnuki. To więzi nierozerwalne, ale też takie, które należy pielęgnować i dbać o to, żebyście mogli ze sobą być jak najdłużej w zgodzie, miłości i życzliwości