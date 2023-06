XVI Motopiknik w Wielichowie. Motostacja wypełniła się miłośnikami dwóch kółek

- Witam was serdecznie na naszym pikniku motocyklowym. Jestem bardzo zaszczycony, że mogę stanąć dziś przed wami jako gospodarz tego wydarzenia i powitać was na tej niezwykłej imprezie, która zgromadziła nas wszystkich - miłośników wolności, przygody i niezależności. (...) Dzisiaj mamy szansę zapomnieć o codziennych obowiązkach, zatopić się w atmosferze jedności, pozytywnej energii, wspólnej radości. Wokół nas są wspaniałe maszyny, które są nie tylko środkami transportu, ale również symbolem wolności i marzeń o nieograniczonym horyzoncie

Co roku do Wielichowa przyjeżdżają motocykliści z bliższej i dalszej okolicy. Nie bez powodu, bo Motopiknik to impreza wyjątkowa, która nie tylko integruje środowisko motocyklowe, ale też promuje wartości krajoznawczo-turystyczne ziemi wielichowskiej. Tegoroczna edycja Motopikniku odbywa się w niedzielę, 18 czerwca.

Podczas uroczystego otwarcia tegorocznej edycji imprezy towarzyszyli mu burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska, starosta Mariusz Zgaiński oraz członek zarządu powiatu grodziskiego, Jan Grochowy.

- Chciałabym was wszystkich serdecznie powitać w Wielichowie – małym miasteczku, ale jakże przyjaznym waszej pasji i hobby. Cieszę się, że jesteście tutaj z nami. Myślę, że ten dzień będzie dla was pełen wrażeń i niezapomnianych chwil

– mówiła burmistrz Honorata Kozłowska.

Kilka słów do motocyklistów skierował również starosta Mariusz Zgaiński.

- Niech ten dzień będzie wspaniałą przygodą motocyklową, a dźwięk motocyklowych silników niech dodaje wam skrzydeł, przynosi radość i entuzjazm. (…) Dziś życzymy wam dobrej zabawy, a na każdy kolejny dzień szczęśliwych powrotów z każdej przejażdżki.

W Wielichowie na uczestników Motopikniku czeka wiele atrakcji. Na scenie wystąpi zespół Robert Wojciechowski Band, uczestnik programu The Voice of Poland, który zapewni świetną muzykę i dobrą zabawę. Wśród zaproszonych na Motopiknik gości są między innymi strongman Ireneusz Kuraś i sekcja perkusyjne The Big Three, którą tworzą Marcel Gruszkiewicz, Rafał Łuczak, Jagoda Badura i Grzegorz Pawliczak. Jesteśmy pewni, że to będzie dzień pełen atrakcji! Zapraszamy do Wielichowa!